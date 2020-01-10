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Başkan Erdoğan, 'ın cenazesine katıldı

Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenazesine katıldı

10.01.2020, 14:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,14:51

Türkiye Cumhurbaşkanı , cuma namazını 'nde kıldı. Erdoğan, daha sonra 'ın cenaze namazına da iştirak etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

AA

Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı

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