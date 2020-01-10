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Başkan Erdoğan, ile görüşecek

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek

10.01.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,15:11

Başkan , pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Libya meselesi ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Libya meselesi ele alınacak.
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