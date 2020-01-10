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Başkan Erdoğan, Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

10.01.2020, 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,17:13

Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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