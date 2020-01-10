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Çavuşoğlu, Akar ve Fidan 'ya gidecek

Çavuşoğlu, Akar ve Fidan Moskova'ya gidecek

10.01.2020, 13:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,13:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın pazartesi günü ’ya gideceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın pazartesi günü Moskova'ya gideceği belirtildi.

HAFTER ATEŞKES ÇAĞRISINI REDDETMİŞTİ
Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı.

Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." demişti.

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