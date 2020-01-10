Çavuşoğlu’ndan diplomasi atağı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında dün Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında dün Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Behram Salih ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye Türk ve Iraklı heyet de katıldı. Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El Hekim ile yaptığı ortak açıklamada, "Bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız. Biz, Irak'ın yabancı güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz" dedi.