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’den 380 bin kişi göç etti

İdlib’den 380 bin kişi göç etti
Giriş Tarihi: 10.1.2020

SURİYE'NİN kentine, rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk edip sınırı yakınlarındaki göç edenlerin sayısı son 2 günde gelenlerle birlikte 380 bine ulaştı.

SURİYE'NİN İdlib kentine, rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk edip Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı son 2 günde gelenlerle birlikte 380 bine ulaştı. Özellikle İdlib'in Maaret el Numan ve Serakib ilçesi ile çevredeki köylerde yaşayan aileler, topraklarından kaçarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yerel kaynaklar son 2 günde 20 bin kişinin daha göç ettiğini, geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana göç edenlerin sayısının 380 bine ulaştığını söylediler. Göçün, terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yoğunlaştığı öğrenildi.

250 BİN KİŞİ DAHA GELEBİLİR
YEREL kaynaklar, Cebel Ez -Zeviye ve kırsalındaki yerleşim alanlarından da göçün başladığını, saldırıların artması halinde bu bölgede yaşayan 250 bin kişinin, sınıra gelmesinden endişe ettiklerini kaydetti. Saldırılardan canlarını zor kurtaran binlerce Suriyeli, kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlardaki kötü koşullar ise en fazla çocukları etkiliyor.
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