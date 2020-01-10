‘Kanun maddelerine değil, vicdanınıza kulak verin’

İskenderun’da eski sevgilisinin asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek’le ilgili davada verilen vicdanları sızlatan karara tepki gösteren Erdoğan, “Namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Kanun maddelerine değil, vicdanınızın sesine kulak verin” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre 10 kat artarak 65 bin 500 ulaştı. 17 yıllık görev sürecimizde hiçbir engelli kardeşimize duyarsız olmadık. Her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin zenginliğini 81 ilin tamamına yayıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya gayret ediyoruz. 2002'den bu yana kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı. Son 17 yılda 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk. Sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 55 milyar liralara çıkarttık. 3 kişiye bir bilgisayar değil her kişiye bir bilgisayar vermeyi başardık.

GERÇEĞİ KABUL ETMEK ŞART

İBB Başkanlığına geldiğim zaman susuz bir İstanbul vardı, çöp dağları vardı. Belediyecilik yapmış biri olarak söylüyorum. Geldiğimde susuz bir İstanbul vardı. O konuyu çözdük. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul vardı. HABİTAT'ın ödül verdiği İstanbul oldu. Hava kirliliği felaketti. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hamdolsun kurtulduk. Dün İstanbul'da TürkAkım projesini Karadeniz'den Kıyıköy'e geçirmek amaçlı projemizi hayata geçirdik. TOKİ ile 100 bin konut inşa edeceğiz. Öyle konutlarımız var ki yangın çıksa itfaiye giremiyor. Bunları erişebilir hale getirmemiz lazım. 2020 yılını erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. Sadece kamu görevlilerin gözetiminde çocuk yetiştirilmesi yeterli olmuyor. Yurt tipi binaların terk edilerek aile yaşamı sürülecek yeni ortamlara geçtik. 6 bine yakın koruyucu aile 7 bin 200'e yakın çocuğumuza sahip çıkıyor. Devlet baba, vatandaşlarımızın her zaman yanında.

HUKUK EŞİTTİR KANUN DEĞİL

Geçenlerde bir namussuz kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin. Türkiye'deki kadın cinayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar. Kadına fiziken ya da ruhen şiddet uygulayanın karşısına önce biz çıkarız.



Berfin Özek'in yüzü saldırının ardından bu hale geldi.



'AİLE DİYE BİR KAVRAM KALMAMIŞ'

EREZYONA uğrayan aile kavramının örneklerinin son dönemde arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Batı çöküyor neden aile diye bir kavram kalmamış. Neden 3 çocuk diyorum, çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. İnsan varsa para, üretim, tüketim var. İnsan yoksa hiçbiri yok. Aile kurumu dağıldığında nüfus azalmaya başlıyor. Gençlerimiz evlenmiyor. Nikahsız yaşamak bizim değerlerimizde yok. Yeni nesil gözlemden etkileniyor. Biz ne kadar örnek aile hayatı sunarsak, çocuklara örnek olur. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



'ADALETSİZLİĞİ GİDERMEK İÇİN LİBYA TOPRAKLARINDAYIZ'

TÜRKİYE'NİN başarı ile sonuçlandırdığı harekatlarla terörü paramparça ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı, çünkü oraya Türk'ün gitmesi gerekiyordu. Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur. Ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. Şu an ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız. Bunun için kiminle karşı karşıya olmamız gerekiyorsa çekinmeyeceğiz. Zafere kadar durmak, hele hele geri adım atmak asla yok" dedi.