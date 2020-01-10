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aranan terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 10.1.2020

üyesi olduğu iddiasıyla İnterpol tarafından aranan vatandaşı terörist ve emniyetin ortak operasyonuyla 'te yakalandı.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı. Kimlik kontrollerinde Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu tespit edilen zanlı savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlülık ğü'ne teslim edildi.
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