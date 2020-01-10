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Akar, Özel temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

10.01.2020, 15:31

Milli , ABD 'i kabul etti. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

AA

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