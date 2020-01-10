Türkiye Libya’daki dengeleri 3 ayda değiştirir

LİBYA’YA Türk askeri gönderilmesi ve ABD-İran gerginliğini Yeni Asır’a değerlendiren Stratejist Erhan Çalışkan, Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine vereceği destekle dengeleri 3 ayda yasal hükümet lehine değiştireceğini söyledi. Çalışkan, ABD-İran restleşmesinin savaşa dönüşme ihtimalinin olmadığını söyledi

EMEKLİ subay, Güvenlik ve Strateji Uzmanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi.

Türk askerinin gidişi Libya'da neyi değiştirir?

- Kaddafi döneminde Libya, tüm petrol yataklarını devletleştirerek, Batılı şirketleri ülkeden kovdu. Kaddafi Batı aleyhine pek çok faaliyet gösterdi. Ancak Libya'nın paraları ABD, Fransa ve İtalya'da değerlendirildiği için buna göz yumuldu. Kaddafi petrol satışını dolar yerine avro ile yapmaya karar verince ayaklanmalar başladı. Bugün ülke 2'ye bölünmüş durumda. Bir tarafta BM, bazı AB ülkeleri, Türkiye, Katar tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat hükümeti (UMH), diğer tarafta Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa destekli ve CIA tarafından eğitilen darbeci general Halife Hafter'in yönettiği Ulusal Libya Ordusu var. Hafter'in ordusunda Rus ve Afrikalılardan oluşan binlerce paralı asker savaşıyor. Türkiye, Akdeniz'deki varlığını güvence altına alabilmek için BM tarafından kabul edilen yasal UMH ile Akdeniz kıta sahanlığımızı belirleyen anlaşmayı da içeren mutabakatlar imzaladı. Türk Ordusu Libya'ya milli silahlarımızı götürmeye hazırlanıyor.

100 YIL SONRA

Elektronik Harp Teçhizatları, gece görüş cihazları, Hisar-A ve Korkut Hava savunma silahları, SİHA ve İHA'lar, zırhlı personel araçları Libya'ya konuşlandırılacak. Bu adım Hafter güçlerinin hava üstünlüğü ortadan kaldıracak. Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu'nun eğitim ve teçhizatı Türkiye tarafından sağlanacak. Yerli ve milli silahlarımızın bir kısmı gerçek bir muharebede ilk defa kullanılacak. 3 ayda Libya'daki güç dengesi yasal hükümet lehine değişecek.



ABD-İRAN RESTLEŞMESİNİN SONU NE OLUR?

- ABD Ortadoğu'daki enerji kaynaklarını, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi Arap ülkelerinin yönetimlerine kontrolündeki kral, emir ve diktatörleri getirerek kontrol ediyor. Bu ülkelerin 3 trilyon dolardan fazla parası ABD bankalarında ve ABD'de yapılan yatırımlarda değerlendiriliyor. Suudi hükümeti ülkesi için bir yatırım yapmak yada ihtiyaç duyduğu bir makine teçhizat almak istediğinde, Batı şirketleri ile çalışmak ve Batılı devletlerin mallarını almak zorundadır. Bu durumun aksine hareket etmek isterlerse paraları dondurulur daha da ileri giderlerse el konulur. İsrail, enerji bölgesinin tam ortasında ABD çıkarlarını koruyan karakol niteliğindedir. İran yönetimi uyguladığı yayılmacı politikalarla İsrail'in varlığını tehdit ediyor. ABD de, uyguladığı yaptırımlarla İran'ın güçlenmesini, atom bombası yapacak teknolojiye erişmesini durdurmaya çalışıyor. İsrail, gelişmiş silahlara sahip olması nedeniyle Müslüman dünyasına üstünlük sağlıyor. 8 ay sonra yapılacak seçimlerde Yahudi lobisi desteğine ihtiyaç duyan Başkan Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de öldürüldüğü saldırıyı düzenlemiştir. İran hükümetinin Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki savaşlarda Şiileri desteklemek için harcadığı milyarlarca dolar, yaptırımlarla iyice kötüye giden ekonomik durumu daha da kötüleştirmiştir. Bu durum ABD ve İsrail'e İran'ı karıştırmak için altın bir fırsat sunmaktadır. Olası bir savaş durumunda ABD'nin vereceği kayıplar stratejik olmayacaktır. ABD ile çıkacak bir savaş İran ekonomisini tamamen çökertir. Bu nedenle gerilim büyük bir savaşa dönüşmez. Tarihte İran'ın Büyük İskender dışında batılı bir güç ile gerçekten savaştığı görülmemiştir.



GERGİNLİK TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLİYOR?

- İran izlediği dış politika ile Türkiye'nin etrafında bir Şii Hilali oluşturmaya çalıştı. Irak, Suriye, Lübnan, Bahreyn ve Yemen'de İran etkisi her geçen gün arttı. Bu durum İsrail ve ABD ile birlikte Türkiye'yi de kaygılandırıyor. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'da uyguladığı enerji kaynaklarını kontrol etme odaklı politikalarının sonucunda ortaya çıkan iç savaşlar, darbeler ve yıkım Türkiye'yi etkilediği için savunma refleksi yaratıyor. Türkiye milli çıkarları doğrultusunda çok kutuplu bir siyaset izliyor. Rusya, Çin, Afrika ve diğer İslam ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu politika Batı'nın Türkiye üzerindeki etkisini sınırlandırıyor. Çıkarlarını koruyabilmesi için alan açıyor. Bu gerginlikte taraf olmaktan ziyade iki tarafı da itidalli olmaya davet ediyor. İran'da meydana gelen iç karışıklıklar konusunda ABD'ye yardım etmiyor. Ancak İran'la stratejik konularda işbirliği yapmaktan kaçınıyor. Bu gerginlik Türk ekonomisinde çok sınırlı olmak kaydı ile bir etki yaratabilir ancak bu etki kısa süreli olacaktır. Türkiye 100 sene önce çıkmak zorunda kaldığı topraklara geri dönüyor. Bu sefer toprakları fethetmek için değil gönülleri fethetmek için gidiyor.

Türk askerinin Libya'ya gidişi Türkiye'ye ne kazandırır?

- Libya-Türkiye mutabakatı Akdeniz'e binlerce km öteden gelip enerji kaynaklarına el koymaya çalışanların planlarını bozdu. Türk askerinin Libya'ya gidişi ise Türkiye'nin bu konudaki kararlığını ortaya koymakla kalmayıp, Türkiye'nin askeri kapasitesinin dünyanın bir çok yerinde aynı anda operasyon yapma yeteneği kazandığının da göstergesi oldu. Türk askeri 3 kıtada 13 ülkede aynı anda görev yapıyor. Dünyada ABD'den sonra ülke toprakları dışında en çok ülkede faaliyet gösteren ikinci ordu durumunda. Türk dış politikası ülke çıkarlarını korumak konusunda ilk defa ordusunu faal bir enstrüman olarak kullanıyor.



KENDİ ÜRETTİĞİMİZ SİLAHLAR İLK KEZ DENENECEK

Türk ordusu Libya'da pek çok yerli silahı kullanacak. Ürettiğiniz silahı satabilmenin üç temel koşulu vardır. Birincisi kendi ordunuzun kullanması, ikincisi silahları gerçek muharebe sahasında kullanmak, üçüncüsü ise bu silahların başka ülke orduları tarafından kullanılması. Libya'ya asker gönderilmesi dost bir ülkeye yardım etmenin yanı sıra milli silah sanayimizin de kendini ispat etmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye'nin son dönemde izlediği aktif dış politika ve Libya'ya asker yollaması, sömürgeci devletlerden uzak durmaya çalışan ancak alternatif bulamayan pek çok ülkenin Türkiye ile işbirliği yapmasına sebep olmaktadır.



UKRAYNALI UZMANLAR TAHRAN'DA

İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili inceleme yapmak üzere Ukrayna'dan bir heyet Tahran'a geldi. Uçağın düşmesiyle ilgili saldırı ihtimali de araştırılacak. Teknik arıza nedeniyle düştüğü sanılan uçakta 176 kişi ölmüştü.



SÜLEYMANİ'NİN HALEFİNDEN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısının ardından yaptığı son barışçıl açıklamalar iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, İran'dan bu açıklamaya sert cevap geldi. İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine atanan İsmail Gani, ABD'den yakında daha sert bir intikam alınacağını açıkladı.