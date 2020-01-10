  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

'nin onardığı Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

10.01.2020, 15:35

ile 'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu 'da, ve (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Doğumunun sezaryen yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görev yapan Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu, genç anne 3 bin 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 18 yaşında olduğu bildirilen annenin üçüncü gebeliği olduğu, daha önceden de bir doğumunun da sezaryen yöntemiyle gerçekleştiği öğrenildi.

İKİ AMBULANS BAĞIŞLANDI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların girişimleri sonucu, ATAA Derneğinin temin ettiği 2 ambulans da düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN