Annelik bir savaştan daha galip çıktı

Diyarbakır’dan 5 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırılan yetim ve öksüz torunu İbrahim Halil Kadran için oturma eylemine katılan babaanne Halime Kadran, terör örgütüne karşı verdiği savaştan galip çıktı. Babaanne Kadran ile örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan torununun kavuşması, hasretle evlatlarının döneceği günü bekleyen ailelere umut oldu

DİYARBAKIR'DA dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu yakınına kavuştu. Emniyet Genel Müdürlüğün'ün ikna çalışması sonucu önceki gün Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda 5 örgüt üyesi teslim oldu. Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni ve Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DAN 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA SARILDILAR

KADRAN ile babaannesi ve halasının kavuşmasında gözyaşları sel oldu. Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları evlatlarını polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi. Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.