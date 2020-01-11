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Bakan Pakdemirli'den Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den KKTC Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama

11.01.2020, 13:34

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi." dedi.

Pakdemirli, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." ifadesini kullandı.

AA

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