Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti. Erdoğan, Michel ile Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.