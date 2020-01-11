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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ’i kabul etti

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti

11.01.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020,15:16

Başkan , (AB) Konseyi Başkanı ’i kabul etti. Erdoğan, Michel ile Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Saat 14.30 itibariyle başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

DHA

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