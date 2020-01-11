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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

11.01.2020, 23:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020,00:14

Başkan , Rus lider Putin ile görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İki lider ve 'daki son durumu ele aldı

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklama şöyle:

"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin'de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. Suriye ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."

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