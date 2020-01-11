Başkan Erdoğan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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