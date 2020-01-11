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Başkan Erdoğan Başkanı Gannuşi'yi kabul etti

Başkan Erdoğan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yi kabul etti

11.01.2020, 20:38

Başkan , Başkanı Gannuşi'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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