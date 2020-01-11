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Başkan Erdoğan'dan bin Said el Said için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı

11.01.2020, 17:38

Başkan Erdoğan bugün hayatını kaybeden bin Said el Said için Arapça sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için yayımladığı taziye mesajında, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanarak, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

DHA

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