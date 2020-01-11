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Baykal’dan hükümete desteği

Baykal’dan hükümete Libya desteği
Giriş Tarihi: 11.1.2020

Genel Başkanı , 'nin 'ya asker gönderme kararı hakkında, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı hakkında, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Dış politikada husumetin yeri olmadığını kaydeden Baykal, "Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık" değerlendirmesinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye uygulanan ambargoyu delen Kaddafi'nin verdiği desteği hatırlatan Baykal, "Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye Libya ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO'nun Libya operasyonunu ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum" diye konuştu.
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