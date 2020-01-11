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Darbeci Hafter’e bağlı güçler çağrısını kabul etti

Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

12.01.2020, 00:32

’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, ve ’nın ortak çağrısını kabul etti

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

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