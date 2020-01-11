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’de zamanı

İdlib’de ateşkes zamanı
Giriş Tarihi: 11.1.2020

2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç ettiği ’den evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kaçışı sürüyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'te ateşkes açıklaması yaptı. Açıklamada "12 Ocak saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" denildi. Bakanlık açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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