İdlib’de ateşkes zamanı

2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç ettiği İdlib’den evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kaçışı sürüyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'te ateşkes açıklaması yaptı. Açıklamada "12 Ocak saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" denildi. Bakanlık açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.