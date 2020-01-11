İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir’deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı.
İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı. 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetti. Yeniden yargılanacak 66 sanık, 6 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.
İstinaftan İzmir’deki davada kritik karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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