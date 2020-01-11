Tanker faciasında yeni gelişme! Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı. İstanbul Valiliği, "Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı." açıklamasında bulundu..

İstanbul Valiliği, "Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

DALGIÇ EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelerek çalışmalara başlamıştı. Dalgıçların sualtındaki çalışmaları başlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü.

3 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

77 METRE DERİNLİKTE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

DHA

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