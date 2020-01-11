‘Kızım geri gelecek inancım tam’

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 130'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 130'uncu gününde de devam ediyor. 2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla 18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderdiği Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, İzmir'den Diyarbakır'a giderek evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. By Pass ameliyatı olmasına rağmen 'Kızım için ölmeye hazırım' diyen baba Laçin, HDP'ye kilit vurulana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi. Baba Laçin, "HDP'den 'Can' alacağım var, kızımı hainlerin elinden almadan buradan ayrılmam" dedi.

'BURADA BEKLİYORUM'

Kızına 'Seni burada bekliyorum" diyen baba Laçin, "Devletime, milletime ve Başkan Erdoğan'a inancım tam. Tüm siyasi parti liderlerini bu çadırın önünde el ele kol kola dünyaya mesaj vermek için bekliyoruz. Bu evlatları dağa kaçıran HDP hariç tüm partiler artık siyaseti bir kenara bıraksın" ifadelerini kullandı. Konuşmasında HDP'ye tepki gösteren Laçin, "Siz utanmadan kendinize Halkların Demokratik Partisi diyorsunuz ama siz Çocukları Dağa Kaçıran Partisiniz! Evladımı geri verin" diye feryat etti.

FATİH ŞENDİL