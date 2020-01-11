Moskova’ya kritik ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müşteşarı Hakan Fidan pazartesi günü Moskova'ya gidecek. Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti. Darbeci General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.