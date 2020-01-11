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Pompeo: Elçiliklere saldırı ihbarı aldık

Pompeo: Elçiliklere saldırı ihbarı aldık
Giriş Tarihi: 11.1.2020

İRANLI komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tırmanışa geçen ABD ile İran arasındaki gerilimi, Trump'ın açıklamalarından sonra durulmuş gibi görünse de Komutanı Emir Ali Hacızade ve ABD tarafından gerilimi tırmandıracak yeni açıklamalar geldi.

İRANLI komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tırmanışa geçen ABD ile İran arasındaki gerilimi, Trump'ın açıklamalarından sonra durulmuş gibi görünse de İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve ABD tarafından gerilimi tırmandıracak yeni açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran askerlerinin kan bedeli, Hamaney'in belirttiği gibi ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasıdır. Atılan füzeler, ABD'nin bölgeden çıkartılma sürecinin başlangıcıdır" dedi. Son olarak Trump'tan ABD askerlerinin Ortadoğu'dan çıkabileceği yönünden açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elçiliklere saldırı olacağına dair bilgi aldık" dedi. ABD Ticaret Bakanı ise, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk. Ekonomik olarak önemli zarar verdik" ifadesini kullandı.

KAZA NEDENİNİ KARAKUTU ÇÖZECEK
İRAN'IN başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağının tam da İran'ın ABD üssüne füze saldırılarının olduğu saatlerde düşmesi olayın füze saldırısı ile bağlantısı olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Bu iddiaların ardından İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.
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