Sistem raporu Başkan Erdoğan’da

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin genel değerlendirmesi ve aksaklık yaşanan alanların tespiti için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan rapor tamamlandı. Özellikle devlette bürokratik işlemlerin azaltılıp hızlandırılması yönünde tespitlerin yer aldığı rapor, Başkan Erdoğan’a sunuldu

ZÜBEYDE YALÇIN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlanmasından bu yana geçen sürede genel bir değerlendirme yapmak, varsa aksayan yanlarının giderilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma tamamlandı. Aylardır devam eden ve milletvekilleri, bürokratlar, STK'ların dinlenmesiyle hazırlanan rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Rapordaki bazı tespit ve öneriler şöyle: Bakanlıklarda yaşanan verimlilik, hızlı karar alma gibi konulardaki sorunların çözümü için yayınlanacak bir genelge ile uygulanacak standartlar belirtilecek. Sorun yaşanan bakanlıklara ilişkin ayrı ayrı rapor hazırlandı. Bunlarla ilgili bakanlıklardan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi istenecek.

UZUN YAZIŞMALARA SON

Sorunların genellikle uzun yazışmalar ve karar vermedeki gecikmelerden kaynaklandığının ortaya konulduğu raporda, bu mekanizmaların hızlandırılmasına ilişkin önlemler sıralandı. Bakanlık içi yazışmalar ve vatandaş ile ilgili konularda en önemli aksamanın karar aşamasında imza onay aşaması yani bürokrasi olduğu belirlendi. Bunun için evrakların azaltılması sağlanacak. Özellikle imza yetkisinin ve görev yetkisinin yeniden tanımlanması yapılacak. Yapılan tespite göre bazı kurumlarda şu anda 2-3 imza ile çözülebilecek işler için 10 imza isteniyor. Bakan yardımcılarının kesin görev tanımlamalarıyla, bakandan önceki son karar mekanizmaları olmaları sağlanacak. Bu saptamalar tüm bakanlıklara ve ilgili birimlere duyurulacak.

YETKİ DAĞILIMI SİL BAŞTAN

Bakan yardımcılarının görevlendirilmeleri, bakanların yetki yardımcısı ve genel müdürlere yetki aktarımı yapılacak. Bakanların, milletvekili ve Meclis ile bağlarının güçlenmesi için nöbetçi bakan uygulaması gibi başka girişimlerde de bulunulacak. Parti grubu ve genel merkez yasal düzenlemelere son noktayı koyan yerler olacak.



GÖRME ENGELLİ MİNİKLERİ KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

ÇORLU Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda eğitim gören görme engelli öğrenciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 12 Aralık'ta mektup yazarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisini ziyaret edip ellerinden öpmek istediklerini yazdı. Çocukların duygu dolu mektuplarını alan Erdoğan, 23 Nisan'ı beklemeden çocukları 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Sıcak buluşmada Erdoğan çocuklara, "İleride çok iyi yerle geleceğinize inanıyorum" dedi. Yazdıkları mektupları Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu. Başkan Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi. Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.



ERDOĞAN, BİR VATANDAŞIN CENAZESİNE KATILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camide cemaate seslenen Erdoğan, Azize Acar isimli vatandaşın cenaze törenine katılarak Acar'ın tabutuna omuz verdi.



İTALYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

SON günlerde yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye, şimdi de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Conte, aynı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Conte, geçtiğimiz gün Roma'da darbeci General Halife Hafter ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İtalya makamlarından resmi bir açıklama yapılmamıştı. Erdoğan-Conte görüşmesinde Libya'daki son durum ile Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkes çağrısının da masaya yatırılması bekleniyor.