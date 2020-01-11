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Vekiller çocuklar için sahaya çıktı

Vekiller çocuklar için sahaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.1.2020

'DA otizm ve çocuklar için Futbol takımı ile arasında oynanan dostluk maçını 2-2'lik skorla dostluk kazandı.

AYDIN'DA otizm ve down sendromlu çocuklar için TBMM Futbol takımı ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını 2-2'lik skorla dostluk kazandı. Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu'nda oynanan müsabaka, hem çekişmeye hem de renkli anlara sahne oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başlama vuruşuyla başlayan maçta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de TBMM Parlamenterler Takımı formasıyla sahaya çıktı. Maç sonrası konuşan Vali Köşger, "Centilmence bir maç oldu. Kazanan dostluk oldu.

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