AK Parti’ye kadın ve gençlik aşısı

AK Parti'nin teşkilat kongreleri devam ederken, kadın ve gençlik kollarında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teşkilat kongrelerine paralel olarak kadın ve gençlik kolları kongreleri gerçekleştiriyor ve buralardaki kadrolar da yenileniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN / ANKARA

AK Parti'nin teşkilat kongreleri devam ederken, kadın ve gençlik kollarında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teşkilat kongrelerine paralel olarak kadın ve gençlik kolları kongreleri gerçekleştiriyor ve buralardaki kadrolar da yenileniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve gençlik kolları kongrelerini en az teşkilatlardaki kadar yakından takip edip, gerektiği yerlerde müdahaleler yapıyor. Erdoğan, parti yönetimi ve parti teşkilatlarına kadın ve gençlerin parti yönetiminde daha fazla yer alması için talimat veriyor. AK Parti tüzüğüne göre, gençlik kollarında görev yapma süresi 30 yaşa kadar. Bu kapsamda, 50 civarında il gençlik kolu başkanı değişecek. Hem gençlik kollarına hem de partiye gençlik aşısı yapılmış olacak. 2023 yılı seçimlerine odaklanan Erdoğan ve AK Parti, iyi isimleri alıp siyasete kazandırmak için bu değişime büyük önem veriyor. Erdoğan başkanlığında yapılan hemen hemen tüm MYK ve MKYK toplantılarında devam eden kongreler en önemli başlıklardan biri oluyor. AK Parti kurmayları, gerek kongreler sırasında gerekse illerindeki toplantılarda teşkilat yönetimi ve tabana sürekli bu konuda uyarı yapıyor.



AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL TÜRKİYE'DE

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KÜRESEL MÜSLÜMAN KİŞİLİK ÖDÜLÜ ERDOĞAN'A

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PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

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