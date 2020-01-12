  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile UMH Serrac arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

12.01.2020, 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020,15:39

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de meşru yönetimi (UMH) Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN