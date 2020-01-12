Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti