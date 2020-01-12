Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti
Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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