Başkan yardımcısına silahlı saldırı

Çiğli'de CHP'li Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Makam aracı kurşunlanan Koçer'in şoförünün olmadığı, aracı kendisinin kullandığı olayda da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ÇİĞLİ'DE CHP'li Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Makam aracı kurşunlanan Koçer'in şoförünün olmadığı, aracı kendisinin kullandığı olayda da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay dün akşam saatlerinde Çiğli'de yaşandı.



YAYA OLARAK KAÇTI

BELEDİYE Başkan Yardımcısı Koçer, aracından indiği sırada evinin önünde, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Koçer hafif şekilde yaralanırken, araca üç kurşun isabet etti. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ve ambulans gelirken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Koçer'in ifadesine başvurulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÇİĞLİ'DE 2009'da kansere yenik düşerek yaşamını yitiren eski başkan Ensari Bulut, eski ilçe başkanı Ali Rıza Koçer ve 22 kişi hakkında "silahlı suç örgütü kurmak" ve birbirlerinin vurulmasına azmettiricilikten 2008 yılında açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, Koçer ve 18 kişi beraat etmişti.

FATİH ŞENDİL