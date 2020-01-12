Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Libya ve bölgesel konular ele alındı.
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