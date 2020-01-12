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Erdoğan, ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

12.01.2020, 20:31

Erdoğan'ın, ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Libya ve bölgesel konular ele alındı.

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