Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. İran ve ABD geriliminde gerçekleşen yeni olayda 4 Irak askeri yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.



1 SUBAY VE ASKER YARALANDI

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor. Pentagon: İran 3 ayrı noktadan 16 kısa menzilli füze fırlattı İran onlarca füzeyle ABD üssünü vurdu! Savaşın fitili ateşlendi