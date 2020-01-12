Son dakika haberine göre ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. İran ve ABD geriliminde gerçekleşen yeni olayda 4 Irak askeri yaralandı.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.
1 SUBAY VE ASKER YARALANDI
Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.
ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.Pentagon: İran 3 ayrı noktadan 16 kısa menzilli füze fırlattı İran onlarca füzeyle ABD üssünü vurdu! Savaşın fitili ateşlendi
Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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