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'taki üssüne roketli saldırı! Yaralılar var

Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı! Yaralılar var

12.01.2020, 20:15

Son dakika haberine göre askerlerin bulunduğu 'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. ve ABD geriliminde gerçekleşen yeni olayda 4 Irak askeri yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

1 SUBAY VE ASKER YARALANDI
Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

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