İran’dan şok itiraf: ‘Uçağı yanlışlıkla vurduk’

ABD ile İran arasında doruğa tırmanan gerilimde düşürülen Ukrayna’ya ait yolcu uçağı ile ilgili İran’dan itiraf geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının hassas bir noktanın üstünden geçerken yanlışlıkla vurulduğunu duyurdu

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan, düşen Ukranya'ya ait yolcu uçağıyla ilgili tarihi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD'nin Irak'taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi. ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap olarak İran'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarıldı.

'SALDIRI YAPACAK GİBİ DURUYORDU'

Açıklamada, "Ukrayna Havayolları'na ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır" denildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın ölenlerin ailelerinden özür dilediği aktarılan açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



HAMANEY'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Hamaney, "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığı'na kesin talimat veriyorum. Benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler de alınsın" dedi.



UKRAYNA'YA BÜTÜN VERİLER TESLİM EDİLDİ

UKRAYNA Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran'ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak bütün görsel verileri ve soruşturma için gerekli diğer materyalleri gönderdiğini açıkladı. Uzmanlar gerekli hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ederken, bir açıklama da Ukrayna Havayolları'ndan geldi. Genel Müdür Yevgeniy Dihne, "Bu uçaktaki çocuklar bizim en iyi ekibimizdi" dedi.



TRUMP: 'SÜLEYMANİ ABD'NİN DÖRT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRACAKTI'

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı. Süleymani'nin öldürülmesindeki zamanlamaya ilişkin bir soruya cevap veren Trump, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleme planı yaptığını savundu. Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesi onayını vermesi özellikle demokrat kesimde tepkilere neden olmuş, ABD'nin bu saldırı ile yeni bir savaşa sürükleneceği endişesi dile getirilmişti.



'BU AFFEDİLEMEZ BİR HATA'

İRAN'IN resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamasını yayınladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin tehdit ortamı nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuzda bulunduğunu belirterek, "Maalesef insani hata ve yanlış atış, büyük bir faciaya neden oldu ve onlarca suçsuz insan kurban gitti" dedi. "İslam Cumhuriyeti adına acı verici bu olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına derinden başsağlığı diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi ve onlardan özür dilenmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli işlemleri yapılması için talimat veriyorum" diyen Ruhani, "Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına iletilecek" dedi.



İRAN-ABD KRİZİNDE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

WASHINGTON merkezli Türk Miras Vakfı (THO), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı ile öldürülmesinden sonraki gelişmeleri ve muhtemel sonuçlarını telekonferans paneliyle masaya yatırdı. Atlantik Konseyi uzmanı Abbas Kadim, ABD ile İran'ın stratejik bir değerlendirme yapmak üzere gerginliği şimdilik düşürmesiyle bölgenin derin bir nefes aldığını ancak olayların tekrar tırmanabileceğini ifade etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eski Siyasi Danışmanı Ramin Asgard ise bölgedeki ülkelerin, özellikle de Türkiye'nin bu konuda bir arabulucu rolü oynayabileceğine vurgu yaptı. Asgard, "Çatışma bölgesine doğrudan sınırı bulunan Türkiye'nin merkezi bir rolü olacak" dedi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi UIuslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı da Türkiye'nin tarafsız kaldığına vurgu yaparak, "Siyasi ve askeri formüllerde Türkiye'nin hesaba katılması gerekir çünkü önemli bir aktör" açıklamasını yaptı.