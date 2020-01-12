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’da ateşkesi kabul etti

Libya’da Hafter ateşkesi kabul etti
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'NIN doğusundaki darbeci lider 'e bağlı güçler, ve 'nın ortak çağrısını kabul etti. Ateşkes, Türkiye saati ile dün gece 01.01 itibariyle yürürlüğe girdi.

LİBYA'NIN doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes, Türkiye saati ile dün gece 01.01 itibariyle yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu gelişmeden birkaç saat öncesinde Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Biz oradaki tek meşru yönetim olan Serrac'ı ateşkes çağrısına destek vermesi konusunda ikna ederek üzerimize düşeni yaptık. Serrac yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini vurguladı" demişti. Hafter'in Libya'da bir meşruiyeti olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Umuyoruz ki Hafter ortak ateşkes çağrısını kabul eder" ifadelerini kullanmıştı.
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