  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Mardin’de KAPAN-1 BAGOK operasyonu

’de -1 operasyonu

Mardin’de KAPAN-1 BAGOK operasyonu
Giriş Tarihi: 12.1.2020

operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü 'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından - 1 Operasyonu başlatıldı.

KIRAN operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAPAN- 1 BAGOK Operasyonu başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat'ın (JÖH) yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personel ile 60 operasyonel tim görev alıyor. 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mardin’de KAPAN-1 BAGOK operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN