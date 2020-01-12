Mardin’de KAPAN-1 BAGOK operasyonu

KIRAN operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAPAN- 1 BAGOK Operasyonu başlatıldı.

KIRAN operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAPAN- 1 BAGOK Operasyonu başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat'ın (JÖH) yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personel ile 60 operasyonel tim görev alıyor. 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.