AK Parti'den inşaatlar için yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muş: 'Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak.' açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muş yaptığı açıklamada, 'Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak. Tıraşlama olmayacak, mevcut yapılarla ilgili bir planlama yok.' ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılan imalatlarla ilgili tapuya bildirim zorunluluğu getiriyoruz.

Yani bir vatandaş bir daire almaya gittiğinde orada eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu tapuda görecektir.

Ne zaman kaldırılacak bu? Bu, imalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilene ve belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır.

Düzeltildiği takdirde bu şerh kaldırılacaktır.

Vatandaş bu düzeltmeyi yapmazsa, ilgili belediye o da yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısımları yıkacaktır.

Ortaya çıkacak tüm masraflar yüzde yüz artırılarak idareden tahsil edilecektir. Eğer idare ödemezse merkezi yönetimden gönderilen ödenekten kesilecektir.

Arsanın değerine göre ceza miktarı değişecektir.

Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler.

BELEDİYELER PARSEL BAZLI İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMAYACAK

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplam inşaat alanında azaltmaya gitmeden yükseklik oranı belirlenecektir.

Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.

Ancak talep olması halinde ada bazlı plan değişiklikleri yapılabilir.

Ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecektir.

Oranlar şöyle olacak: Büyük şehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25 büyükşehir belediyesi, yüzde 25 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hesabına yüzde 25 de maliyenin hesabına yatırılacaktır.

37 MADDELİK KANUN

Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşımızın Valiliklerden onay almasını getiriyoruz. Şehirlerdeki gibi masraflar onlardan alınmayacaktır.

Özellikle sahil kesimlerinde, kumsallarda iskeleler yapılıyor buna son veriyoruz.

Ancak burası eğer kayalıksa çıkarılacak yönetmeliğe göre kayalık alanlarda yapılmasına müsaade edeceğiz.

Kadim köylerimizde vatandaşların bakım yapma imkanına kavuşmalarını sağlıyoruz.

Kanun 37 maddeden oluşuyor ana unsurları bunlardır. Amacımız daha iyi bir şehirleşme.

BİNALAR TRAŞLANMAYACAK

Binalar traşlanmayacak. Mevcut yapılarla ilgili bir durum yok. Mevcut planlarla.

Oradaki plan ile ilgili ilgili belediye tarafından yüksekliğin belirlenmesini istiyoruz.

1 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılmasını ön görüyoruz.

Mevcut yapılanlar değil mevcut planlarla ilgili.

Eğer bir kaçak varsa hiçbir vatandaşımız tapuda kaçak yapı almak istemez.

Tapuda 'Bu binada kaçak var' derse alır mısınız. Bu ciddi bir caydırıcılık olacaktır.

Kurallara uygun şekilde herkesi davranmaya davet ediyorum.

Kumsal alanlarda oteller iskele yapıyor. Bu da kumsala zarar veriyor. Bundan sonra yenilerine müsaade etmeyeceğiz.

Süresi dolanlarda peyderpey kaldırılacak.