Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. "dedi. Öte yandan Conte konuşmasında "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"ANA GÜNDEM MADDESİ LİBYA OLDU"

Görüşmede ağırlıklı olarak Libya başta olmak üzere Suriye ve bölgesel konuları ele aldık. Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu. Libya'da ateşkesin kalıcı olması için gayret gösteriyoruz. Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var. Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

İTALYA İLE İLİŞKİLER

Başbakan Conte'ye AB'den beklentilerimizi ilettik. 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplatısının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.



İtalya ile ticarette ortak hedefimiz 30 milyar dolar olacak.



İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum. İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir.

Çok teşekkür ediyorum. İtalya ve Türkiye'nin karşısında ortak sınamalar, sorunlar var. Terörizm, göç akınlar var. Ortadoğu ve Akdeniz'de istikrarsızlıklar var. Ülkelerimizin sürekli birarada olması, diyalog kurması çok önemli. Sayın Başkan Erdoğan'la birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabii ki hemfikiriz. Türk-Rus deklerasyonun sayesinde gidişatın önemli olduğunu görüyoruz. Ortak amaçlarımız var. Bilgi alışverişi yapmaya devam edeceğiz. Aynı gündeme sahibiz. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz. Çok geçici blr tedbir olabilir ateşkes, uluslararası toplum tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa. Biz de burada Berlin sürecinin önemli fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık. BM himayesi ve Berlin Konferansı'nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz.



Bir yandan da Suriye ve Irak'a bakıyoruz. Dünyayı bloke eden Orta Doğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun. Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.

"TÜRKİYE VE İTALYA ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIDIR"



Konferans sayesinde gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net. Bize kredibilite ve inandırıcılık da sağlıyor. Biz bütün Libyalılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her kararlarında, hareketlerinde geleceklerini kararlaştırıyor durumdalar. Hangi geleceğe yöneldikleri, müreffeh olmak istiyorlarsa tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar. Berlin Konferansı'nın içerisinde bizler, özellikle Türkiye bu çözümün bir parçası durumda var oluyoruz.

SORU-CEVAP KISMI

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"

(Libya açıklaması) Moskova'da bir imzanın atılacağı kanaatindeyim.

(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.