Başkan’dan Libya mesaisi

Başkan Erdoğan, Libya meselesi ile ilgili diplomasi trafiğini sürdürüyor. Putin ile telefonda görüşen, İstanbul’da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’yi kabul eden Erdoğan, dün de İstanbul’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac ile görüştü.

Uluslararası arenada Libya meselesine çözüm bulmak için etkin bir rol oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Libya meselesiyle ilgili olarak İstanbul'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti. Erdoğan, bu görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Putin, geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmiş ve Libya'da ateşkes yapılması çağrısı yapılmıştı. Erdoğan ve Putin'in çağrısının Libya'da karşılık bulmasının ardından Erdoğan dün de İstanbul'da önemli bir kabul gerçekleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya'daki meşru hükümetin Başbakanı Fayiz es Serrac'ı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan ile Serrac, Libya'daki son durumu, ateşkesin korunması için atılabilecek adımları ve Libya'daki sorunu siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Berlin Süreci ile ilgili fikir alışverişi yaptı. ERDOĞAN, bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Conte ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Conte arasındaki görüşmelerde masadaki en önemli gündem maddesi Libya olacak.



■ HASAN AY