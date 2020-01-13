Fuat Oktay Umman’a taziye ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu. Oktay, önceki gün toprağa verilen Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi. Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanan Oktay, Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.