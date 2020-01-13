Gelecek nesiller için terörsüz bir Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek. Diyarbakır anneleri de gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.



Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu alkışlıyor. Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz" dedi.



YAN YANA İZLEMİŞLERDİ

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la birlikte tiyatroyu izlemişti.



