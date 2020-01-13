İdlib bir yılda bin 830 kişiye mezar oldu

Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, rejimin kent merkezi, ilçe ve köylerine yaptığı saldırılarla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre İdlib'de 2019'da rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda toplam bin 830 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Beyaz Baretliler, bunlardan 450'sinin çocuk, 333'ünün kadın, 20'sinin ise gönüllü olduğu bildirdi. Açıklamada bölgeye son bir yılda 13 bin 281'den fazla saldırı düzenlendiğinin belirtildi.



YAN YANA DEFNEDİLDİ

ESAD rejiminin önceki akşam savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırısında 17 sivil ölmüştü. Binneş beldesindeki bombardımanda can veren 6 kişiden 3'ü Tac Şeyh ailesinin çocuklarıydı. Enkaza dönen evde, Meram (2), Şehıd (3) ve Mehe (5) adlı kız kardeşler ile halaları hayatlarını kaybetti. Acılı aile, küçük çocukların bedenlerinden geriye kalanların enkaz altından güçlükle çıkarılmasının ardından cenazeleri defnetti.