İran sokaklarında isyan

İRAN tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için önceki gece düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Başkentteki Emir Kebir Üniversitesi önündeki gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı. İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti.ANCAK ülkede sular bir türlü durulmadı. Dün de İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri vardı. Büyükelçi Rob Macaire'in önceki akşamki gösterilere katılması nedeniyle "Kahrolsun İngiltere, kahrolsun ABD" sloganları atan göstericiler, büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istedi.ÖTE yandan İran'ın İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan büyükelçinin, "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti.ABD Başkan Donald Trump, İran'daki protestolarla ilgili, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor. İnternetinizi açın ve muhabirlerin serbest dolaşmasına izin verin! Halkın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini kullandı.