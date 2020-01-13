Moskova'da Libya anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmasının ardından bugün Rus haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmasının ardından bugün Rus haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı.



Türk ve Rus dışişleri bakanları kritik Moskova'daki ateşkes görüşmesinin ardından ortak açıklamalarda bulundu.



HAFTER YARINA KADAR İNCELEYECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardıkları dile getirerek, "Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi" dedi.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov kararların olumlu olduğunu dile getirerek, "Yarına kadar metni inceleyecekler." dedi.