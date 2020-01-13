‘Oralarda ne arıyoruz diyen coğrafya cahilidir’

Türkiye’nin güvenliğinin bölge ülkelerinden başlayacağını söyleyen MHP lideri Bahçeli, “Sınırın öbür tarafı huzura kavuşmadan Türk vatanı emniyet bulamaz. Bu yüzden ‘Ne işimiz var Suriye’de, ne arıyoruz Libya’da’ diyenler tarih ve coğrafya cahilidir. Çünkü Türkiye’nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz’de kuşun kurdun hayat hakkı olmaz” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara'da 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'nda bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin bölgesinde ağır şartların hakim olduğunu kaydeden Bahçeli, "Komşu coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır. Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla kendisine biçilen kefeni yırtmıştır. Buralarla ilgilenmemiz doğaldır. Doğal ve normal olmayan binlerce kilometre uzaktan gelip bölgemizde silah kullanan ülkelerin cüretkarlıklarıdır" diye konuştu.



SON SINIR TÜRKİYE'DİR

Türkiye'nin Suriye'ye, Libya'ya yüzünü çevirmesinin, İran'a mesafeli durmasının mantıklı olmadığını belirten Bahçeli şöyle konuştu: "Buna tarih müsaade etmeyecektir. Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan, Tahran'dan, Mogadişu'dan, Sana'dan, Kahire'den başlayacak hepsini birden jeopolitik bir kuşak içine alacaktır. Sınırın öbür tarafı huzura kavuşmadan Türk vatanı emniyet bulamayacaktır. İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır. Engel olunmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir. 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?' diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir."



TÜRKİYE ÇOK DENGELİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de içinde bulunduğu konvoya, Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısının, bölgesel gerilimi zirveye taşıdığını belirten Bahçeli, "Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon çok dengelidir. Hiç kuşku yok ki ona, buna taraf olmak yerine hakkın, haklının tarafında bulunmak Türk milletinin haysiyetinin şaşmaz bir gerçeğidir" diye konuştu. Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura, sürdürülebilir istikrar ve siyasi düzene kavuşmasının temel tercihleri olduğunu kaydeden Bahçeli, "İdlib'de ateşkes uygulamasına geçilmesi önemli, Libya'da sağlanan ateşkes çok değerlidir. Suriye Suriyelilerindir. Irak Iraklılarındadır. Libya da Libyalılarındır" diye konuştu.



" CHP'LİLER YALAN VE ÇELİŞKİLER ANITIDIR"

CHP'NİN Libya tezkeresine karşı çıktığını da hatırlatan Bahçeli, "Bu CHP, Türkiye'nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır. Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu, 'Niye herkesin olduğu yerde biz yokuz' diyor, bir bakıyorsunuz 'Ne işimiz var' diyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler, yalan ve çelişkiler anıtıdır" dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: "Libya'da ne aradığımızı söyleyenler Akdeniz'de boğulmamızı, Anadolu'da teslim olmamızı dileyen işbirlikçilerdir. Türkiye'nin Libya'da bulunması milli şuurun gereğidir. Dün Mustafa Kemal Paşa yapmıştı, şimdi de onların ahfadı beka nöbeti için Akdeniz'in karşı kıyısındadır."



'ZİLLET MİLLETE BOYUN EĞDİREMEYECEK'

MHP'NİN, Türkiye'nin beka ve milli çıkarlarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, '2023 lider ülke Türkiye' amacına ulaşmak temel gündemimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceğin büyük Türkiye'sinin yönetimsel mimarı olacağı inancımızı her zaman koruyacağız. Zillet, millete boyun eğdiremeyecektir" dedi.