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‘Planları boza boza yola devam edeceğiz’

‘Planları boza boza yola devam edeceğiz’
Giriş Tarihi: 13.1.2020
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyareti kapmasında Ayvalık'ta partisinin ilçe başkanlığında AK Partililerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin 2002'den bu yana söyledikleri sözlerin arkasında durduğunu dile getiren Ünal, "Şimdi kongrelere giderken 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyoruz çünkü 17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz. Bizi vazgeçirmek istediler, engellerle, krizlerle, yaptırımlarla, sınamaya kalkıştılar ama bunların hiçbiri bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Bundan sonra da çevirmeyecek. Planları, tuzakları boza boza yola devam edeceğiz" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN
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