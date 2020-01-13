Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.