  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor

Başkan Erdoğan ’ya gidiyor

Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor

13.01.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,12:16

Başkan , 19 Ocak 2020 tarihinde 'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN