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Moskova’daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

Moskova’daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

13.01.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,13:15

ateşkes görüşmeleri için Moskova’da bulunan , ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

ibya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

DHA

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