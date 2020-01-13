Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’dan kritik Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, katıldığı programda Kanal İstanbul ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." açıklamasında bulundu. Turhan ayrıca, "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz." dedi.

Bakan Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"KANAL İSTANBUL'DA AMACIMIZ..."

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak." diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

Bakan Turhan, hesaplara göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

KANAL İSTANBUL'UN KAPASİTESİ NE OLACAK?

Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak.

Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz.



KANAL İSTANBUL'UN GETİRİSİ NE OLACAK?

Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.

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