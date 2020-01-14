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Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

14.01.2020, 15:50

Başkan , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Vakfı Başkanı ve kulüp başkanlarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

Saat 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüplerinin başkanları da katıldı.

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