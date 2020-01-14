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'den çağrısı

BM'den Libya çağrısı

14.01.2020, 14:21

, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi. Hatırlanacağı üzere darbeci Hafter barış masasından anlaşmayı imzalamadan kalkmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz es-Serrac, metnini imzalayıp 'dan ayrıldıktan sonra 'a geldi.

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

SABAHA KADAR SÜRE İSTEMİŞTİ

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.

İMZA ATMADAN MOSKOVADAN AYRILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

SERRAC İSTANBUL'A GELDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ateşkes metnini imzalayıp Moskova'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a geldi.

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